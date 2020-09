Kabinet grijpt hard in om coronabesmettingen terug te dringen

Het kabinet grijpt hard in om de snelle groei van het aantal coronabesmettingen te stoppen.

Vanaf dinsdagavond 18.00 uur wordt het leven in heel Nederland voor drie weken verder aan banden gelegd, kondigde premier Mark Rutte maandag in een vervroegde persconferentie aan.

"Het aantal besmettingen loopt zo hard op dat we dreigen achter het virus aan te lopen", zei Rutte. De regionale aanpak wordt tijdelijk losgelaten, maar het kabinet hoopt daar wel snel naar terug te kunnen keren. "Voor een paar weken moeten we nationaal."

Een aantal maatregelen was eerder op de dag al uitgelekt. In de horeca moeten de lichten om 21.00 uur aan en gaat de tent een uur later dicht. Verder moet thuiswerken de norm worden. Werkgevers die er niet aan meewerken riskeren uiteindelijk zelfs tijdelijke sluiting, als het kantoor een besmettingsbron wordt.



Groepsgrootte

Binnen mogen nog maar dertig personen samen zijn. Thuis wordt aangeraden nog maar drie gasten te ontvangen (kinderen tot 13 jaar vallen hier niet onder). Tenslotte mag er geen publiek meer bij sportwedstrijden aanwezig zijn.

De groepsgrootte buiten gaat naar maximaal 40 personen. Er gelden wel een aantal uitzonderingen zoals bij demonstraties, culturele instellingen, dierentuinen en bedrijven. Vorige week gaf het kabinet al aan scholen zo lang mogelijk open te willen houden.



Zo min mogelijk reizen

Mensen wordt gevraagd zo weinig mogelijk te reizen. Je mag wel op herfstvakantie gaan, zei Rutte. "Als je wilt uitpuffen moet dat kunnen." Maar eenmaal op je vakantielocatie blijf je daar en ga je bijvoorbeeld niet "funshoppen".

Beide bewindslieden benadrukten dat mensen zich aan de basisregels moeten houden. Dat gebeurt nu onvoldoende. Daarom probeert het kabinet het aantal contactmomenten van mensen te beperken. Als het niet werkt moeten we terug naar de lockdown van maart, waarschuwde zorgminister Hugo de Jonge.

