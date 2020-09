120 miljoen snelle coronatesten voor armere landen

Circa 120 miljoen snelle coronatesten worden de komende zes maanden verspreid over armere landen.

De testen die in een kwartier tot een halfuur duidelijk maken of iemand is besmet met het coronavirus zullen niet meer dan 5 dollar kosten. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte dat maandag bekend op een persconferentie in Genève.

Vorige week werd de eerste snelle diagnostische test goedgekeurd. Ghebreyesus verwacht dat er snel meer volgen. Bij huidige testen duurt het soms dagen voordat er een uitslag is.

Veel landen met een laag of middeninkomen hebben maar weinig testcapaciteit of voldoende getraind laboratoriumpersoneel. De makkelijk te gebruiken snelle testen zouden de pandemie kunnen vertragen en mogelijk ook levens redden. Ze zijn vooral van belang in gebieden waar het virus veel wordt overgedragen, aldus de WHO-baas.



"Hoe sneller Covid-19 kan worden gediagnosticeerd, hoe sneller actie kan worden ondernomen om degenen met het virus te behandelen en isoleren en hun contacten te traceren."

Onder meer de stichting van Bill en Melinda Gates draagt bij aan de financiering. Rijkere landen kunnen de sneltesten ook bestellen.

