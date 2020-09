UWV zet zich schrap voor toename WW-uitkeringen

Om de toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen door de coronacrisis te kunnen verwerken de aankomende tijd, trekt het UWV in hoog tempo nieuwe medewerkers aan.

De organisatie zoekt vijfhonderd uitkeringsdeskundigen en vijftig 'adviseurs werk'. Een uitkeringsdeskundige beoordeelt aanvragen voor een WW-uitkering; een 'adviseur werk' begeleidt mensen in de WW naar een nieuwe baan via persoonlijke gesprekken, trainingen en online hulp. Het UWV neemt al sinds maart extra medewerkers aan. In totaal zijn al 650 uitkeringsdeskundigen en adviseurs geworven en opgeleid, aldus het UWV. Voor 2021 verwacht de uitkeringsinstantie nog meer mensen aan te nemen.

Hoofd Arbeidsmarktinformatie- en advies van het UWV, Rob Witjes, verwacht dat de werkloosheid deze winter flink kan oplopen. "Onze prognose is dat in de eerste helft van 2021 het aantal WW-uitkeringen zal oplopen tot 400.000. Dat is een toename van 100.000, er zijn nu rond de 300.000 WW’ers."

Nog pijnlijker

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde na Prinsjesdag al in zijn Macro Economische Verkenning 2021 dat bij een "tweedegolfscenario" de werkloosheid in 2021 zelfs kan oplopen richting 10 procent, wat neerkomt op ruim 900.000 mensen. In februari van dit jaar was 2,9 procent van de beroepsbevolking werkloos.



Witjes: "Zo’n tweede dreun zal nog pijnlijker zijn. Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat vooral jongeren, zzp’ers en flexwerkers hun baan verloren. Vanaf september vond een deel van hen weer werk. Als in 2021 nog een ontslaggolf komt, geeft dat veel onzekerheid, met name bij deze kwetsbare groepen."

Reorganisaties

Witjes wijst ook op de mogelijkheid van een toename van reorganisaties bij bedrijven volgend jaar. "Naast de bekende sectoren zoals de horeca, raakt de economische krimp ook de logistiek, productie en zakelijke dienstverlening. Als de recessie doorzet, is dat voor bedrijven een reden om te reorganiseren. Denk daarbij aan het inkrimpen op stafafdelingen."

Het UWV streeft ernaar om WW’ers actief te begeleiden naar ander werk. "Als het kan zelfs van sector naar sector; in de ict, het onderwijs, en bij technische beroepen zoals monteur, is veel vraag naar medewerkers", aldus Witjes.

