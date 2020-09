Marokko: Fraude met verplaatsingsvergunningen

Ambtenaren die moeten toezien op de handhaving van het reisverbod vragen soms geldbedragen van 500 tot 1.500 DH voor het gewilde reisdocument.

Dat meldt nieuwsdienst Hespress aan de hand van verklaringen van meerdere getuigen. "Hij vroeg een bedrag van 500DH", zegt een anonieme bron tegen Hespress. "Mijn vrouw is in Azrou en is ziek, en ik kan niks voor haar betekenen.", voegt hij toe.

"Ik heb tijdens de zwangerschap van mijn vrouw mijn werk moeten staken en ben pas sinds kort weer aan het werk gegaan." De man is naar eigen zeggen bij een 'bevriende' caïd geweest voor hulp bij het verkrijgen van een verplaatsingsvergunning maar kwam van een koude kermis thuis. De ambtenaar wilde geld zien.

"Ik heb veel vrienden die de verplaatsingsvergunning hebben gekregen na het betalen van een steekpenning", stelt hij. Het zou algemeen bekend zijn dat de vergunningen te koop zijn voor bedragen tussen de 500 en 1.500 DH.



In Tanger vertelt een architect die veel moet reizen voor het werk over een soortgelijke situatie. Een ambtenaar zou de man willen helpen als hij hem zou 'trakteren op ​​koffie'. De architect weigerde te betalen.

"Als ik recht heb op een document zal ik er voor zorgen dat ik daar over beschik, maar ik zal nooit aan omkoping doen, zelfs niet als mijn vrienden het me blijven aanraden", zegt de architect. "Zo werkt het nou eenmaal in ons dierbare land".



In een aantal regio's in Marokko gelden momenteel strengere maatregelen tegen het coronavirus, waaronder een beperking op het reizen van en naar de afgesloten gebieden.

Het betreft stadsdelen en wijken die zwaar zijn getroffen door het longvirus. Uitzonderingen op het reisverbod worden gemaakt voor mensen met essentiële beroepen die in het bezit zijn van een verplaatsingsvergunning.

