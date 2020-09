Anti-alcohol campagne 'Schone handen': Beslaglegging alcohol en sluiting 12 restaurants in Tanger

De autoriteiten in Tanger hebben vorige week 12 restaurants gesloten vanwege misstanden met de de aangeboden voorraad alcoholische drank of alcoholvergunning.

Duizenden flessen illegale alcoholische drank zijn in beslag genomen. De operatie was onderdeel van de landelijke campagne 'Schone Handen' tegen de verkoop van onder meer illegale alcoholische drank. De campagne is een initiatief van de douane (ADII) en voedingswarenautoriteit ONSSA.

Agenten hebben 19 horecagelegenheden bezocht en troffen bij 13 restaurants meerdere overtredingen aan, waaronder de schending van de openingstijden en de alcoholvergunning.

In een aantal restaurants werden ook de maatregelen tegen het coronavirus niet nageleefd; er zaten teveel gasten binnen en het personeel droeg geen mondkapje.



Ook fungeerden een aantal restaurants als bar zonder daar de juiste papieren voor te hebben. De autoriteiten hebben 12 restaurants gesloten en de verantwoordelijken zullen zich binnenkort bij de rechter moeten verantwoorden.

Schone Handen

De autoriteiten hebben de jacht op illegale alcohol geïntensiveerd. De 'Schone Handen'-campagne is er op is gericht een eind te maken aan de handel in illegale smokkelwaar, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN.

In september werden in Fez meer dan 135.000 flessen in beslag genomen. Ook in Marrakech werden tienduizenden flessen wijn in beslag genomen. Bij een groot deel van de alcoholische drank was de houdbaarheidsdatum verstreken of waren de flessen voorzien van twijfelachtige douanezegels.

© MAROKKO.NL 2020