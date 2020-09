'Nieuwe coronamaatregelen zijn enorme klap voor horeca'

De nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus zijn een "enorme klap en tegenvaller" voor de horecasector.

Dat zegt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie. Zo moeten bijvoorbeeld horecagelegenheden om 22. 00 uur de deuren sluiten. "De horeca doet er alles aan om het virus onder controle te houden en de onderbouwing van deze nieuwe maatregelen ontbreekt gewoon.

Ik merk ook dat bij veel ondernemers het onbegrip begint om te slaan in boosheid. Er zijn juist relatief weinig besmettingen in de horeca . Dit is gewoon symboolpolitiek. Ik denk dat het UWV het heel druk gaat krijgen met ontslagen horecawerknemers als de sector niet een veel ruimere financiële vergoeding gaat krijgen", aldus Beljaarts.

De Amsterdamse horecamagnaat Won Yip is eveneens verbolgen over de nieuwe maatregelen. "We lopen al sinds april achter de feiten aan. Ik was al bang dat we de gifbeker helemaal moesten leegdrinken. Nu komt daar een nieuwe gifbeker bij.



De supers en slijterijen gaan het de komende tijd heel druk krijgen. Wij zaten in het centrum van Amsterdam al in code rood en nu is heel Nederland aan de beurt. Het virus zegt niet om 22.15 uur: ik stop ermee."

Bodem in zicht

Horeca-ondernemer en voorzitter van de Haagse afdeling van KHN, Maarten Hinloopen, stelt dat de horeca juist goed bezig is als het gaat om veiligheid rond corona, door mensen te corrigeren in hun gedrag. Dat gaat volgens hem prima. "Er is geen tijd genomen om de vorige maatregelen te evalueren. Dit is de nekslag voor horeca-ondernemers.



We worden nu heel hard onder water geduwd en de bodem is in zicht. Het kan een bloedbad worden op de arbeidsmarkt als er niet veel meer steun komt voor horeca-ondernemers", aldus Hinloopen.

Herman Hell, eigenaar van twaalf horecazaken in de regio Rotterdam, wordt naar eigen zeggen vooral hard geraakt door de beperking van het aantal gasten in zijn gelegenheden tot maximaal dertig personen. "Ik heb de vrees dat dit de voorbode gaat worden van een nieuwe lockdown. Ik ben nu financieel al in een lockdown en kan alleen nog maar meer verliezen met deze regels. Ik vrees dat dit lang zal gaan duren."

© ANP 2020