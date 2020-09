Halsema: dringend advies voor mondkapje in publieke binnenruimte

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil dat iedereen in de regio een mondkapje draagt in publieke binnenruimtes.

Dat dringende advies deed ze maandagavond tijdens een persbijeenkomst op het stadhuis. Ze zei dat dit ook gaat gelden in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost. Daarmee gaan deze regio's een stap verder dan het advies van het kabinet dat oproept in winkels een mondkapje te dragen.

Volgens Halsema vraagt het grote aantal coronabesmettingen in de stad hierom. Het advies geldt bijvoorbeeld ook voor horecazaken, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen.

"We willen dat het in onze stad en regio vanzelfsprekend wordt dat je in een binnenruimte een mondkapje draagt", zei Halsema. Voor een mondkapjesplicht is volgens haar juridisch advies ingewonnen, maar dit is op regionaal niveau lastig te regelen. De nieuwe maatregelen moeten volgens haar leiden tot een daling van 40 procent van het aantal besmettingen over 3 weken. Als dat niet lukt, zijn zwaardere maatregelen nodig.



Druk op de zorg

Amsterdam zit volgens de burgemeester midden in een tweede coronagolf. "We staan bovenaan als brandhaard in Nederland maar inmiddels ook hoog op de internationale ranglijst. De opluchting die we allemaal voelden voor de zomer heeft inmiddels plaatsgemaakt voor grote alertheid en zorgen. Natuurlijk hielden we er rekening mee dat de herfst problematisch zou worden, maar dat de tweede golf zich zo snel zou aandienen is zorgwekkend."

Halsema waarschuwt voor de "enorme druk" op de zorg. "Ik heb artsen gesproken die pijn in hun buik hebben van de golf die eraan zit te komen", zei ze. "We moeten ons gedrag aanpassen en onze sociale contacten drastisch beperken." Volgens de burgemeester is uit bron- en contactonderzoek inmiddels nauwelijks meer te achterhalen waar iemand is besmet.



Vertrouwen

Ze zei er vertrouwen in te hebben dat Amsterdammers zich aan de nieuwe regels gaan houden. "Mensen dachten eerst het loopt zo'n vaart nog niet omdat de ziekenhuisopnames niet omhoog gingen. Maar nu zien we in een week een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames."

Halsema erkende dat de lokale economie door de nieuwe maatregelen hard wordt geraakt. Ze zei dan ook te hopen dat "alle Amsterdammers zich tot het uiterste willen inspannen" om te voorkomen dat de stad afstevent op zwaardere maatregelen, zoals een intelligente lockdown.

