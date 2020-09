'Soedan en Oman volgende in lijn om banden met Israël te normaliseren'

Soedan en Oman gaan zich naar verluidt deze week voegen bij de landen die zich hebben voorgenomen de banden met de Joodse staat te normaliseren.

Dat meldden Israëlische media vrijdag. Volgens dagblad Maariv zijn Soedan en Oman momenteel verwikkeld in intensieve gesprekken met Israël "met als doel komende week de vredesakkoorden aan te kondigen". De Verenigde Staten spelen een cruciale rol in de onderhandelingen.

Volgens de krant zijn er aanzienlijke vooruitgangen geboekt tussen Israël en Oman en zijn beide partijen overeengekomen binnenkort een gezamenlijke verklaring uit te brengen.

Oman heeft nog niet gereageerd op de beweringen van de Israëlische krant maar verwelkomde eerder de recente overeenkomsten van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein.



Over Soedan meldde de krant dat een mogelijke deal is uitgesteld totdat het Noord-Afrikaanse land een nieuwe regering en parlement heeft geïnstalleerd.

Washington verzet zich echter echter tegen elk uitstel en dringt er bij Soedanese functionarissen op aan om onmiddellijk verder te gaan. De VS beloofde in ruil daarvoor Soedan te verwijderen van de Amerikaanse lijst van landen die beschuldigd worden van steun aan terrorisme.



Een dag voor het verschijnen van de nieuwsberichten verwierp de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken van Soedan, Omer Ismail, geruchten dat het land de volgende zal zijn om de banden met Tel Aviv te normaliseren.

"We kijken naar de normalisatie zoals elke andere kwestie die we bekijken. Er is daar geen urgentie.", zei Ismail tegen journalisten in Genève na een ontmoeting met het hoofd van de UNHCR. Hij beweerde dat normalisatie met Israël "op geen enkel niveau deel uitmaakte van de besprekingen in de Soedanese ministerraad".

