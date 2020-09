Casablanca: Politie schiet op gewapende man (video)

Twee agenten hebben zondag in de wijk Sidi Bernoussi in Casablanca hun dienstwapen moeten gebruiken tegen een gewapende man

Twee agenten van de scooterbrigade probeerden een ruzie tussen een straatverkoper en de man te sussen. De man weigerde echter de instructies van de agenten op te volgen en trok een kapmes.

Op videobeelden die door omwonenden werden gemaakt is te zien dat de twee agenten hun dienstwapen op de gewapende verdachte richten. De man zwaait wild met het kapmes in het rond en brengt daarbij de agenten en omstanders in gevaar. De man weigerde het wapen te laten zakken waardoor agenten genoodzaakt waren te schieten.

Familieleden van de man hinderden de agenten bij het uitvoeren van hun werk, uit vrees voor een dodelijke afloop. Sommigen trokken daarbij aan de gewapende arm van de agent. De gewapende man wist uiteindelijk te vluchten door achterop de motorfiets van een vriend te springen.



Volgens de verklaring van de nationale veiligheidsdienst DGSN zijn er twee schoten afgevuurd door de politie; een waarschuwingsschot en een gericht schot waarbij de verdachte in zijn onderlichaam werd getroffen.

De politie is nog op zoek naar de verdachte. De identiteit van de bestuurder van de motorfiets is inmiddels bekend bij de autoriteiten, aldus de verklaring van DGSN.

