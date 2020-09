Agadir: Verkeersagent met kapmes aangevallen tijdens verkeerscontrole

Bij een verkeerscontrole werd donderdag een verkeersagent met een kapmes aangevallen

De agent had de bestuurder een stopteken gegeven. Eén van de twee passagiers viel daarop de agent met een kapmes aan alvorens de bestuurder op hoge snelheid wegscheurde.

De auto was even later betrokken bij een verkeersongeval als gevolg van de vluchtpoging. De bestuurder en de twee passagiers waren onder de invloed van alcohol.

De drie mannen zijn opgepakt. Eén van de arrestanten is een bekende van de politie en is eerder veroordeeld geweest wegens openbare dronkenschap en poging tot moord met voorbedachte rade op een agent.

