Casablanca: Ophef na bruiloft rijke families

De bruiloft van twee rijkeluiskinderen vond donderdag plaats, te midden van de beperkende maatregelen tegen het coronavirus.

In Casablanca is ophef ontstaan na het nieuws van een bruiloft in de buitenwijk Bouskoura in Casablanca. Beelden van de bruiloften werden gelekt op het internet. Het feest vond plaats in aanwezigheid van tientallen gasten en een muziekband.

De huwelijksvoltrekking tussen de zoon en dochter van twee vermogende zakenmannen is volgens velen het bewijs van een corrupte overheid. Bruiloften zijn sinds maart verboden als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het longvirus COVID-19.

De afgelopen maanden heeft de politie tientallen invallen gedaan op illegale trouwfeesten. De bruiloft van donderdag kon volgens velen echter ongestoord doorgaan.

Op internet wordt massaal opgeroepen onderzoek te doen naar de flagrante schending van de coronamaatregelen.

