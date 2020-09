Aantal Nederlandse coronabesmettingen loopt verder op

In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 19.000 coronabesmettingen vastgesteld.

Het precieze cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal zal in elk geval fors stijgen, want vorige week dinsdag meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 13.741 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 8265.

In de zes dagen sinds de vorige update is het aantal besmettingen met 16.300 toegenomen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 197. Die cijfers komen soms met wat vertraging binnen. Als ziekenhuizen hun informatie over het weekeinde op maandag doorgeven aan de regionale gezondheidsdiensten, is dit pas op dinsdag in de cijfers van het RIVM te zien.

Het aantal bevestigde sterfgevallen door corona steeg van dinsdag tot maandag met 89. Hier zitten sterfgevallen van langer geleden tussen, die nu pas zijn toegevoegd aan het overzicht.



Amsterdam kende de grootste stijging. In de afgelopen zes dagen zijn daar 1921 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het aantal coronagevallen in Rotterdam steeg met 1296 en in Den Haag met 1097. Andere snelle stijgers zijn Utrecht, Nijmegen, Groningen en Leiden. Amsterdam registreerde 34 ziekenhuisopnames, Den Haag 32 en Rotterdam 11. Den Haag telde zeven sterfgevallen, Rotterdam en Gooise Meren vijf.

Schiermonnikoog is de enige gemeente in Nederland waar het coronavirus nog niet is vastgesteld. Ook in het Limburgse Vaals zijn in de afgelopen week geen inwoners positief getest. Alle andere 353 gemeenten telden minstens één besmetting.

Het officiële aantal besmettingen stond maandag op 114.540. Sinds het begin van de uitbraak zijn 12.664 mensen in Nederland in een ziekenhuis opgenomen en 6380 aan het coronavirus overleden.



