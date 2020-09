Supermarkten en Hema weigeren geen klanten zonder mondkapje

De Nederlandse supermarkten laten klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen.

Ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen.

Het kabinet kwam maandag met het dringende advies in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen tijdens het boodschappen doen. Daarbij werd aan winkels de mogelijkheid geboden klanten die geen mondkapje dragen te weigeren. Maar de supermarktbranche heeft via koepelorganisatie CBL besloten dat niet te doen om discussie aan de deur te voorkomen. Eerder liet HEMA al weten dat de warenhuisketen klanten zonder mondkapje niet toegang tot de winkel zal ontzeggen.

"Als winkels mondkapjes gaan verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur", geeft het CBL aan. De branche wil het personeel daarvoor behoeden. De supers roepen klanten wel dringend op om de coronamaatregelen in de supermarkt te respecteren. "Dus hou afstand, kom alleen, doe efficiënt boodschappen met een lijstje en wees aardig voor elkaar, ook als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de keus van andere klanten om geen mondkapje te dragen."



Op drukke momenten zal er ook weer vaker een supermarktmedewerker bij de deur staan om klanten bewust te maken van de geldende regels. Het personeel krijgt in de betreffende gebieden eveneens het advies een mondkapje te dragen, maar ook medewerkers mogen bij de supers zelf bepalen of zij dit doen.

Het kabinet heeft daarnaast aangekondigd in overleg met de supermarkten toe te willen naar speciale winkeluren voor ouderen en kwetsbare groepen. De branche wil hierover de komende dagen in overleg gaan met belangenorganisaties zoals de ANBO en met de overheid kijken naar wat nodig, wenselijk en haalbaar is.

