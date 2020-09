Amsterdam: 30 bezoekers maximum in theaters en bioscopen

Culturele instellingen in de regio Amsterdam krijgen vooralsnog geen ontheffing om meer dan dertig bezoekers te mogen ontvangen.

Dat heeft de veiligheidsregio dinsdag bepaald. Dat betekent dat voor al deze plekken - zoals theaters en bioscopen - vanaf dinsdagavond 18. 00 uur een maximum geldt van dertig personen. "Dit is heel pijnlijk maar met het besmettingenniveau vindt de voorzitter veiligheidsregio en burgemeester generieke ontheffingen voor theater en bioscopen niet verantwoord", staat in een verklaring.

"Samen met de veiligheidsregio’s en het Rijk zijn we druk met een eventuele gezamenlijke lijn voor ontheffingen voor culturele instellingen. Het pakket om het tij te keren, geldt de komende drie weken vanaf 18.00 uur."

Het kabinet maakte maandagavond nieuwe coronamaatregelen bekend, waaronder een beperking van de grootte van groepen. Tijdens de persconferentie werd gemeld dat panden "die van groot belang zijn" zoals culturele instellingen, meer dan dertig mensen mogen blijven ontvangen en dat veiligheidsregio's hiervoor een ontheffing kunnen verlenen.



Musea vallen hier overigens niet onder. Daarop deed de cultuursector een oproep alle theaters en concertpodia die een goed coronaprotocol hebben en zich aan de regels houden een vrijstelling te geven voor de nieuwe richtlijnen.

Burgemeester Femke Halsema zegt dat ook in Amsterdam gebouwen van groot belang worden aanwezen, "het zijn er veel in de stad". Ze wil dan ook dat dit zorgvuldig gebeurt. "Het is belangrijk dat het verlenen van eventuele ontheffingen zorgvuldig en transparant gebeurt, vanuit een beginsel van rechtsgelijkheid."

