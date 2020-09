'China heeft 16.000 moskeeën in Xinjiang gesloopt'

De Chinese autoriteiten hebben duizenden islamitische gebedshuizen in de noordwestelijke Chinese regio Xinjiang laten slopen

Dat blijkt uit een rapport van het Australisch onderzoeksinstituut (ASPI) dat is opgericht door de Australische regering en deels wordt gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het document beschrijft de grootschalige sloopcampagne die plaats vindt te midden van de grootschalige willekeurige vervolging en gedwongen verhuizing van Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid in de regio. Peking zet op grote schaal moslims vast in omstreden detentiekampen.

Volgens ASPI zijn de afgelopen jaren zo'n 16.000 moskeeën gesloopt. Onderzoekers baseerden zich onder meer op satellietfoto's. De meeste vernielingen zouden in de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden. Ruim 8.500 moskeeën zijn daarbij volledig verwoest. Bij andere gebedshuizen zouden koepels en minaretten zijn verwijderd. De regio telt nog zo'n 15.500 onaangetaste moskeeën.



Volgens Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, bestaat het rapport uit "geruchten en laster". Ook hekelt hij het "gebrek aan geloofwaardigheid" van het onderzoeksbureau, evenals de financiering ervan. "Het totale aantal moskeeën per moslimbewoner in Xinjiang is hoger dan in veel moslimlanden", pleitte hij.

De Chinese autoriteiten hebben op grote schaal Oeigoeren en andere moslims vastgezet in omstreden detentiekampen. Het gaat volgens China om trainingscentra waar extremisme wordt aangepakt en mensen nieuwe vaardigheden krijgen aangeleerd. In werkelijkheid zijn het concentratiekampen waar moslims worden gedwongen afstand te doen van hun geloof. "Moslims moesten zingen en gedwongen varkensvlees eten", zei een zakenman die bijna twee maanden in zo'n kamp zat.

© MAROKKO.NL 2020