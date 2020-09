Marrakech: Steeds meer hotels gaan open

Na een maandenlange sluiting bereiden steeds meer hotels zich voor om de dienstverlening te hervatten

In Marrakech gaan veel hotels in oktober weer open voor het publiek. Het leeuwendeel van de hotels in Marokko hebben de deuren moeten sluiten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Het superluxueuze La Mamounia en Royal Mansour openen naar verwachting op 15 oktober hun deuren. Hotel Opéra en Four Seasons blijven tot 31 oktober gesloten. Ook toeristische trekpleisters hervatten geleidelijk de deuren. Verschillende musea gaan in oktober open en bieden tickets aan tegen een gereduceerd tarief van maximaal 20 DH (€2,-).

Marrakech wordt beschouwd als een van de belangrijkste toeristische bestemmingen ter wereld en is een belangrijke inkomstenbron voor Marokko. Door de aanhoudende stijging in het aantal nieuwe coronabesmettingen werden echter half augustus de de maatregelen tegen het coronavirus in Marrakech aangescherpt.



Stranden, openbare baden, hammams, kappers en schoonheidssalons zijn op slot. In cafés mogen geen voetbalwedstrijden worden vertoond. Ook geldt een vergunningsplicht om de gebieden te mogen verlaten.

In de gehele stad moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten en mag slechts 50% van de capaciteit worden benut. Ook in het openbaar vervoer van de okerkleurige stad geldt een maximumcapaciteit van 50%. Winkels in drukke gebieden moeten om 17.00 uur dicht.

Ondanks de heropleving van het coronavirus in Marokko zijn buitenlandse reizigers weer welkom in het land. Vier luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar onder meer de luchthaven Marrakech Menara hervat: Royal Air Maroc (RAM), Air France alsook prijsvechters Air Arabia en Transavia.

