Benguerir, Chefchaouen en Laayoune lid geworden van UNESCO-netwerk

De drie Marokkaanse steden zijn toegetreden tot het UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC).

Het GNLC is een internationaal netwerk van steden die zich inzetten voor een leven lang leren voor iedereen. De steden binnen het netwerk wisselen kennis uit op het gebied van onderwijs en duurzaamheid. Wereldwijd zijn ruim 260 steden aan het GNLC verbonden.

Het GNLC richt zich op onderwijs, duurzaamheid, innovatie en 'inclusie'. Om lid te worden van het UNESCO-netwerk moeten de burgemeester en het bestuur van een stad blijk geven van een sterke toewijding aan een leven lang leren. De stad moet een duidelijke visie hebben om iedereen in de gemeenschap kansen te bieden voor leven lang leren.

Benguerir, Chefchaouen en Laayoune zijn volgens GNLC uitstekende voorbeelden van hoe een leven lang leren op lokaal niveau werkelijkheid kan worden. De drie steden laten zien hoe een effectief leerbeleid en -praktijk de ontwikkeling van inclusieve, veilige en duurzame steden kunnen ondersteunen.



Benguerir, in de regio Marrakech-Safi, verdiende zijn toetreding tot het netwerk door het versterken van de educatieve en sociaal-culturele infrastructuur. GNLC onderstreepte de belangrijke onderzoekstructuren van de stad, zoals de UM6P Universiteit, een instelling voor hoger onderwijs met een internationale beroepsstandaard, en de School of Excellence, een wetenschappelijke en technologische school met een capaciteit van 3.000 studenten.

Burgemeester Abdelaati Bouchrit van Benguerir was verheugd over de toetreding van zijn stad tot het netwerk. "Laten we samen werken aan een participatieve en inclusieve gemeenschapsontwikkeling op basis van onderwijs en training voor iedereen", zei hij in een bemoedigende verklaring.

