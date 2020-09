Marokko: Doodstraf voor stel wegens lugubere moord op 7-jarig kind

De rechtbank in Tanger heeft dinsdag de doodstraf opgelegd aan een echtpaar voor hun betrokkenheid bij de moord op een 7-jarig kind.

De politie arresteerde de vader en stiefmoeder van de jongen in november vorig jaar nadat lichaamsdelen van het kind werden aangetroffen op een stortplaats in Larache. Politieonderzoek resulteerde al snel in de identificatie van het kind.

Zoekoperaties leidden tot de ontdekking van de rest van het lichaam van het slachtoffer in de koelkast in zijn ouderlijk huis. De politie dacht aanvankelijk dat de stiefmoeder van het slachtoffer de jongen thuis met een mes had gedood. Uit onderzoek bleek echter dat de vader zich schuldig had gemaakt aan de moord en verminking van het kind.

De rechtbank vervolgde de vader en stiefmoeder van het kind op beschuldiging van moord met voorbedachten rade en lijkmisbruik. De rechtbank oordeelde dat de twee beklaagden ook een geldboete van 500.000 DH (€45.000) moeten betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer, meldde de Marokkaanse zender 2M dinsdag.



Doodstraf

Marokko heeft de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Ondanks de niet-uitvoering van de doodstraf hebben meerdere Marokkaanse activisten de regering opgeroepen de straf officieel af te schaffen, daarbij verwijzend naar internationale mensenrechtennormen.

Het debat over de doodstraf is in Marokko onlangs opnieuw opgelaaid door de toename van het aantal nieuwsberichten rondom pedofilie en kindermisbruik in Marokko.



De ontvoering, verkrachting en moord op de 11-jarige Adnane Bouchouf heeft de publieke opinie verdeeld en bracht verschillende activisten ertoe de autoriteiten op te roepen de doodstraf vaker uit te voeren als straf voor misdaden tegen minderjarigen.

In Marokko werd in september massaal opgeroepen tot de doodstraf voor de ontvoerder, verkrachter en moordenaar van Adnane. Een online petitie (Facebook Event) waarin de executie van de verdachte wordt geëist, telt op dit moment meer dan 641.000 deelnemers.



De Marokkaanse Minister van Mensenrechten Mustapha Ramid heeft maandag plannen aangekondigd om de toename van misdaden tegen kinderen in Marokko aan te pakken.

De verklaring van de minister kwam na de berichtgeving over het overlijden van Naima, een 5-jarig meisje dat dood werd aangetroffen in haar woonplaats Zagora, in het zuidoosten van Marokko. Het meisje werd 17 augustus als vermist opgegeven door haar vader.

Een herder vond het stoffelijk overschot van Naima en alarmeerde de autoriteiten. De vader van Naima identificeerde zijn dochter aan de hand van haar kleren. De officier van justitie in Ouarzazate kondigde een grootschalig onderzoek naar de oorzaak van Naima's dood.

