Verdachte terroristisch steekincident Parijs aangeklaagd

De verdachte van het steekincident in de buurt van de voormalige redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo afgelopen vrijdag, is aangeklaagd.

De Officier van Justitie legt de verdachte van de aanslag in Parijs poging tot moord met een terroristisch motief ten laste, aldus de Franse nationale aanklager die met terreurbestrijding belast is. Bij het steekincident raakten twee medewerkers van een mediabedrijf die buiten pauzeerden ernstig gewond.

Bij het tijdschrift Charlie Hebdo vielen in 2015 twaalf doden toen extremisten de redactie aanvielen. De twee daders kwamen later zelf om het leven. In Frankrijk worden momenteel een vermeende handlanger van het duo en een extremist berecht.

De verdachte van de aanslag van afgelopen vrijdag wordt ook samenzwering met terroristisch oogmerk tenlastegelegd. Het parket eiste daarnaast zijn voorlopige hechtenis. De verdachte, genaamd Zaheer Hassan Mahmoud (25), is afkomstig uit Pakistan.

