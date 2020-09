Meerderheid Tweede Kamer wil landelijk mondkapjes

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil op landelijk niveau mondkapjes invoeren in de binnenruimte om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook de VVD sprak zich uit voor het landelijk invoeren van mondkapjes. De vraag is nog wel of het dragen in winkels, horeca en publieke ruimtes verplicht wordt, of dat het om een dringend advies zal gaan.

Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff hoeft het deskundigenteam OMT zich niet nog een keer uit te spreken over het dragen van mondkapjes. Zijn partij wil wel een advies van het Outbreak Management Team "over het 'hoe'", namelijk of er een plicht of een richtlijn komt. PVV-leider Geert Wilders zei al niets te zien in een plicht. Maar hij wil, net als veel andere partijen, waaronder VVD, CDA en D66 uit de coalitie, dat er niet regionaal over mondkapjes wordt besloten, maar dat dit landelijk gebeurt.

Het kabinet kondigde maandagavond aan dat winkeliers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag klanten zonder mondkapje mogen weigeren. Vanuit die steden en Eindhoven kwam de oproep om een mond- neuskapje op te doen in binnenruimtes, maar veel grote winkelketens gaven aan geen klanten te weigeren als zij geen mondkapje dragen. Andere instellingen besloten juist wel een mondkapje te verplichten.



De oppositie reageerde ook gefrustreerd op de route die het kabinet eerder deze week koos. De partijen vinden dat het kabinet de verantwoordelijkheid neerlegt bij winkeliers.

In veel omringende landen geldt al een draagplicht in winkels en openbare gebouwen. Nederland is daar terughoudender in geweest, omdat de deskundigen die het kabinet adviseren vooral aan het begin van de crisis twijfelden aan de bijdrage van mondkapjes. Inmiddels is het OMT verdeeld over het nut van mondkapjes, maar tegenover de Volkskrant zei een van de experts dat een draagplicht bespreekbaar was, omdat "alle beetjes" kunnen helpen.

© ANP 2020