Ongeveer 3300 nieuwe coronabesmettingen in Nederland

Het aantal coronabesmettingen is tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 3294 gestegen.

Dat is een nieuw dagrecord in de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 20.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur dertien sterfgevallen, evenveel als in het etmaal ervoor. Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat later worden verwerkt.

In Rotterdam-Rijnmond nam het aantal geregistreerde besmettingen het meest toe, met 441. Onder hen zijn 259 inwoners van Rotterdam. In de regio Amsterdam-Amstelland steeg het aantal geregistreerde besmettingen met 434, onder wie 377 inwoners van de hoofdstad. In Haaglanden kwamen er 427 bevestigde besmettingen bij en in Utrecht 315.



120.000 besmettingen

Sinds het begin van de uitbraak zijn 120.845 mensen in Nederland positief getest. In slechts drie dagen kwamen er 10.000 nieuwe gevallen bij, en ook dat is een nieuw record. In zes dagen tijd steeg het aantal besmettingen van 80.000 naar 90.000, in vijf dagen ging het van 90.000 naar 100.000 en vier dagen daarna werd de 110.000e besmetting vastgesteld.

Amsterdam telt de meeste besmettingen. De teller in de hoofdstad staat op 13.021, bijna twee keer zo veel als op 5 september. Rotterdam komt op donderdag waarschijnlijk boven de 10.000 uit. Haarlem en Den Bosch tellen sinds woensdag meer dan duizend besmettingen. In totaal zijn er nu zestien gemeenten waar meer dan duizend inwoners positief zijn getest.

