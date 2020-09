Reproductiegetal coronavirus Marokko wekenlang stabiel

Volgens Abdelkrim Meziane Belfkih van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid staat de gemiddelde besmettingsgraad (R0) in Marokko al drie weken op 1,2.

Dat meldde Belfkih dinsdag in zijn tweewekelijkse verklaring. Dat betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 1,2 andere personen aansteekt. Het zorgministerie wil het reproductiegetal verlaagd zien worden naar een waarde lager dan 1.

Volgens Belfkih is de afgelopen anderhalve maand elke twee weken een toename in het aantal besmettingen waargenomen van circa 10%. Het aantal doden steeg elke twee weken met ongeveer 500 gevallen. Het gemiddelde infectiepercentage staat momenteel op 328 per 100.000 inwoners, het sterftecijfer bedraagt 1,8% en het herstelpercentage staat op 81%.

Het aantal regio's met een infectiepercentage van lager dan 20 per 100.000 inwoners is gezakt van 5 naar 2, het betreft de regio's Tanger-Tetouan-Al Hoceima en Fez-Meknes. De regio's met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners zijn Casablanca-Settat, Daraa-Tafilalet en Dakhla-Oued Eddahab.



In het Noord-Afrikaanse land worden dagelijks ruim 23.500 mensen getest, daarmee staat Marokko op de twee plaats in Afrika en wereldwijd op plek 31. Het aandeel positieve coronatests is de afgelopen zes weken gestegen van 5,9% naar 9,7%.

De maand september registreerde met 967 sterfgevallen in de eerste 29 dagen het meest aantal doden. In juli en augustus vielen respectievelijk 125 en 788 doden.

