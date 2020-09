Eerste hondencafé in Saoedi-Arabië geopend (video)

Saoedi-Arabië heeft haar allereerste hondencafé 'The Barking Lot' geopend in de oostelijke stad Al Khobar.

Hondenbezitters in het streng Islamitische land kunnen in Al Khobar terecht om in het gezelschap van hun trouwe viervoeter te genieten van een kop koffie.

Het café is een uitkomst voor veel dierenliefhebbers want honden zijn op de meeste openbare plaatsen verboden omdat de dieren in de Arabische wereld als onrein worden beschouwd.

Het verbod werd echter op grote schaal geschonden en huisdieren kwamen steeds vaker voor in Saoedi-Arabië. Dierenasielen verspreidden zich in verschillende steden en de adoptie van honden werd steeds populairder in het conservatieve land.



De eigenaresse van het café is de zaak begonnen omdat ze zelf nergens terecht kon met haar hond. De jonge Koeweitse Dalal Ahmed vond het vreemd dat ze niet op het strand mocht wandelen met haar hond. "Ik werd daar heel verdrietig van", zei Dalal. "Ik besloot te helpen door een leuk café te openen voor alle mensen, of ze nu hondenbezitters zijn of niet".

Het café lijkt een enorm succes. Alle hondenrassen zijn welkom bij het café. Honden kunnen ook bij het café terecht voor een was- en knipbeurt.



"Het idee van het café is nieuw hier. We hebben niet veel van dit soort plaatsen. Honden komen hier om te socializen", zei Johara, een jonge bezoekster van het café. Ook Nawaf kwam voor het eerst naar het café en beschreef het als een "mooie" plek. "De eerste keer dat ik een café in Saoedi-Arabië zie die is gewijd aan honden", zei de jongeman.

Het café is slechts het laatste in een reeks van maatschappelijke en institutionele veranderingen die Saoedi-Arabië de laatste jaren doormaakt. Kroonprins Mohammed bin Salman is hard bezig met het doorvoeren van zijn prestigieuze maar ook omstreden hervormingsplan 'Vision 2030'. Het doel van het plan is om het Saoedische koninkrijk toegankelijker te maken voor de buitenwereld.

Saoedi-Arabië heeft onlangs vrouwen toegestaan om auto te rijden, de reisbeperking voor vrouwen is opgeheven, het verbod op artistieke festivals en bioscopen is opgeheven, toeristen zijn welkom, het verbod op gemengde ingangen in horecagelegenheden is opgeheven en het nuttigen van shisha in cafés en restaurants is weer toegestaan.

