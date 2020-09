Explosie in snackbar in Agadir (video)

Een fastfoodwinkel is volledig verwoest nadat een gasfles ontplofte door een brand.

Het incident gebeurde dinsdag in de wijk Al-Salam. Het moment van de explosie is op beeld vastgelegd.

Er was op dat moment niemand aanwezig in de zaak. Omstanders en medewerkers van de zaak snelden toe om de brand te blussen in afwachting van hulpdiensten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De brand zorgde voor een grote rookwolk die tot veel schade heeft geleidt in de woningen bovenop de winkel.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

