Regering Marokko: Geen kankerfonds, wel preventiecampagne

Dat heeft de Marokkaanse premier Saad Eddin El Ohtmani maandag bekend gemaakt na ontvangst van een petitie die opriep tot de oprichting van het fonds

De premier bedankte alle ondertekenaars van de petitie en beloofde dat zijn regering zal werken aan alternatieve ondersteunende maatregelen die de levenskwaliteit van kankerpatiënten moet verbeteren.

Naast de komst van een preventiecampagne zal er een comité worden opgericht met als doel de preventie en behandeling van kanker te stimuleren. Het comité, dat institutionele actoren, professionals en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld zal omvatten, zal de voortgang van het nationale plan volgen en zorgen voor goed bestuur. De premier zal op persoonlijke titel het comité voorzitten.

"Wat ons land de afgelopen jaren heeft bereikt op het gebied van kankerbestrijding en -preventie is positief en wordt gewaardeerd, maar het sluit niet uit dat er tekortkomingen zijn die moeten worden herzien, en we zijn blij dat het de eerste keer is dat een nationale petitie dit niveau heeft bereikt", zei El Othmani.



El Othmani beloofde dat de regering zal werken om het gerenommeerde Nationaal Instituut voor Oncologie om te vormen tot een financieel onafhankelijke openbare instelling.

De Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb zei begin dit jaar al dat er geen gratis behandeling komt voor kankerpatiënten. In plaats daarvan hebben burgers een universele zorgverzekering nodig, zei Ait Taleb. De zorgminister reageerde daarmee op de petitie die eind 2019 van start ging.



De campagne voor de petitie ontving veel bijval en solidariteit van het grote publiek, waaronder veel prominenten, academici en politici. Eén van initiatiefnemers van de campagne, Rajaa Bouziane, overleed 4 januari aan de gevolgen van kanker.

Het ministerie van Volksgezondheid ontving destijds wel veel lof voor het initiatief om kinderen jonger dan vijf jaar toegang te geven tot gratis behandeling tegen kanker. Activisten vonden dit echter niet genoeg.



Marokko gaat vanaf 2021 alle meisjes vanaf 11 jaar vaccineren tegen baarmoederhalskanker. "Ons land registreert jaarlijks 1.500 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker en de behandeling kost ongeveer 100.000 DH (€9.200)", zei El Othmani. De preventiemaatregel betreft jaarlijks ongeveer 350.000 meisjes en moet leiden tot de uitroeiing van deze vorm van kanker onder jonge generaties.

Tot slot had de premier ook nog een boodschap voor kankerpatiënten die speciale zorg, behandeling en aandacht nodig hebben. "We voelen hun lijden en pijn en ons doel is om alles in het werk te stellen om ze te verlichten en hun behandeling te vergemakkelijken.", aldus El Othmani.

