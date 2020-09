Frankrijk: Rachida Dati doet in 2022 gooi naar presidentschap

De voormalige Minister van Justitie onder Nicolas Sarkozy bevestigt haar vastberadenheid om mee te doen met de Franse presidentsverkiezingen in 2022.

"Ik wil president worden", antwoorde de 55-jarige Dati tegen het Britse dagblad The Times op de vraag wat haar plannen zijn voor de komende twee jaar. De voormalige Les Républicains-kandidaat voor het burgemeesterschap in Parijs zei in juli van dit jaar al "een rol te spelen" bij de eerstvolgende presidentsverkiezingen.

Begin september verzekerde ze nog dat voormalig minister Xavier Bertrand, die zich sinds de zomer actief positioneert voor 2022, de "meest hongerige" rechtse kandidaat zou zijn. "Ik wil het, maar ik wil ook dat de beste kandidaat wint" en "Ik weet niet of ik de beste kan zijn", zei Rachida Dati destijds tegen de Franse 24 uurs-nieuwszender BFMTV.

Rachida Dati was tijdens de Franse presidentsverkiezingen van 2007 de woordvoerster van UMP-kandidaat Nicolas Sarkozy. Daarna was ze werkzaam als Minister van Justitie en was ze burgemeester van het 7e arrondissement in Parijs.



Dati werd geboren als tweede in een migrantengezin van twaalf kinderen, als dochter van een Marokkaanse metselaar en een Algerijnse moeder. Zij was de eerste allochtone minister met ouders die oorspronkelijk uit een Maghreb-land komen.

In 2003 trouwde ze met de Libanese zakenman Walid Darwiche. Later scheidde ze van hem. In september 2008 zorgde ze voor enige controverse door bekend te maken dat ze zwanger was zonder duidelijkheid te verschaffen over wie de vader zou zijn. Op 2 januari 2009 werd haar dochter Zohra geboren. Vijf dagen later ging ze weer aan het werk.



Op 23 januari 2009 gaf president Sarkozy te kennen Dati niet meer als minister te wensen. Ze zou zonder overleg allerlei hervormingen hebben doorgevoerd. Ook zouden haar leidinggevende kwaliteiten onvoldoende zijn. In juli 2009 werd ze lid van het Europees Parlement.

Door haar luxueuze levensstijl en haar liefde voor haute couture en juwelen stond ze regelmatig in Franse modebladen. Ze kreeg dan ook de bijnaam 'Rachida Barbie'.

