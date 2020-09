België zet nog eens vier Nederlandse provincies op rood

België geeft ook Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland en Groningen code rood.

Wie er twee dagen of langer heeft verbleven, moet vanaf vrijdagmiddag bij aankomst in België een coronatest ondergaan en in quarantaine.

België scherpt de reisadviezen voor de vier provincies aan, omdat het coronavirus er weer opvlamt. Reizen naar en vanuit deze delen van Nederland wordt ten zeerste afgeraden.

Eerder gebeurde dat dat voor Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De maatregel is vooral voor Noord-Brabant lastig. Er is veel grensverkeer tussen Brabant en België.

De twee andere grensprovincies Zeeland en Limburg houden vooralsnog het oranje Belgische reisadvies. Reizigers wordt een test en quarantaine slechts aangeraden.

