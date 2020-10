Berrechid: Ontvoerder baby doodgeschoten door gendarme

Een agent van de koninklijke gendarmerie heeft een man doodgeschoten nadat hij een 6-maanden oude baby had ontvoerd.

Het incident gebeurde vanochtend in de regio Deroua in de provincie Berrechid. De agent had vlak daarvoor een melding ontvangen over drie mannen die de auto van een vrouw hadden gekaapt.

De drie verdachten reden de vrouw klem en dwongen de vrouw en haar 6-jarige zoon om de auto te verlaten. Het voortuig met daarin de baby werd meegenomen.

De gendarmerie slaagde er later in de auto te omsingelen en tot stilstand te dwingen. Een agent werd daarbij aangevallen met een kapmes. De man weigerde de instructies van de gendarme op te volgen en werd doodgeschoten.

De tweede verdachte kon worden ingerekend. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte.

