Mali bedankt Marokko voor diplomatie na staatsgreep

Marokko heeft een actieve rol gespeeld bij het bevorderen van de stabiliteit van Mali nu het herstelt van de bloedeloze staatsgreep vorige maand.

Mali heeft na de recente coup weer een president. De voormalige Minister van Defensie Bah N'Daw legde vrijdag de ambtseed af in de hoofdstad Bamako. Assimi Goita, de legerofficier die de coupplegers aanvoerde, werd zijn tweede man.

De 70-jarige N'Daw moet het land nu gaan leiden tot nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden. Dat moet binnen achttien maanden gebeuren.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft in opdracht van koning Mohammed VI de nieuwe leider in Mali bezocht. N'Daw ontving de Marokkaanse functionaris in Bamako.



Bourita heeft gesprekken gevoerd met kolonel Goita, overgangs-premier Moctar Ouane en hoogwaardigheidsbekleders Bouye Haidara en Imam Mahmoud Dicko. De Malinese functionarissen spraken elk hun waardering uit voor de bezorgdheid van koning Mohammed VI voor Mali en haar bevolking.

Marokko heeft zich onlangs aangesloten bij een delegatie binnen de Internationale Organisatie van La Francophonie (OIF). De organisatie is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het civiele overgangsproces in Mali. De Marokkaanse ambassadeur in Nigeria, Moha Ouali Tagma, vertegenwoordigt Marokko in de delegatie.



Goita trad na de staatsgreep op als de tijdelijke leider van Mali en Marokko was het eerste land dat diplomatieke banden aanhaalde met het nieuwe leiderschap. Goita ontving op 26 augustus de ambassadeur van Marokko Hassan Naciri in Mali.

Tijdens de bijeenkomst sprak Goita zijn "diepe dankbaarheid" uit voor koning Mohammed VI en de inspanningen van Marokko om de crisis op te lossen, hij verwelkomde de "eeuwenoude relaties en het vruchtbare partnerschap" die de twee broederlanden binden.



Na de staatsgreep riep het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken op tot een "verantwoordelijke dialoog" om een "vreedzame civiele overgang" mogelijk te maken.

Marokko en Mali onderhouden een nauwe partnerschap op het gebied van regionale veiligheid en migratie. Als onderdeel van de Sahel-regio is de stabiliteit van Mali essentieel in de strijd tegen extremisme en terrorisme in de regio.

