Weer fatale groepsverkrachting in India

Voor de tweede keer deze week is een Indiase vrouw afkomstig uit de laagste sociale groep van het land overleden na een groepsverkrachting.

De 22-jarige vrouw uit de Dalit-gemeenschap werd door twee mannen verkracht en overleed op weg naar het ziekenhuis, meldde de politie donderdag. De twee mannen zijn aangehouden.

In de hoofdstad New Delhi gingen woensdag honderden mensen de straat op om te demonstreren na verkrachting en dood van een 19-jarige vrouw uit de Dalit-gemeenschap. De politie hield naar aanleiding daarvan vier mannen aan.

Beide groepsverkrachtingen waren in de noordelijke staat Uttar Pradesh. Enkele maanden geleden werden vier mannen opgehangen vanwege de verkrachting van en moord in 2012 op een studente in een bus in Delhi.

