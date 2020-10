Parijs en Moskou hekelen Turkse rol in Nagorno-Karabach

Turkije stuurt Syrische huurlingen naar Nagorno-Karabach, stelt zowel de Franse als de Russische president.

Emmanuel Macron en Vladimir Poetin hebben hier in een telefoongesprek hun zorgen over geuit, meldt het Élysée. Beide leiders benadrukten de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren in de door Armenië en Azerbeidzjan betwiste enclave.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had woensdag al gezegd dat Syrische en Libische "terroristische" strijders naar Nagorno-Karabach worden gestuurd. Armenië beschuldigt Turkije daar al langer van. De Turkse en Azerbeidzjaanse regering spreken het tegen.

De Turkse president Erdogan heeft steun aangeboden aan de islamitische bondgenoot in Bakoe. Hij eist dat Armenië een einde maakt aan de bezetting van Nagorno-Karabach en dat Armenië vertrekt uit het gebied dat internationaal wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan.



Ilham Aliyev, de president van Azerbeidzjan, bedankte Erdogan woensdag voor zijn steunaanbod. Ook Pakistan en Afghanistan hebben hulp aangeboden, maar volgens Aliyev hebben zijn strijdkrachten geen hulp van buitenaf nodig.

Hij heeft verzoeningsgesprekken met aartsvijand Armenië uitgesloten.



