Madrid grotendeels weer op slot

De autoriteiten van Madrid gaan er tandenknarsend mee akkoord dat de Spaanse hoofdstad grotendeels weer op slot moet in de strijd tegen corona.

Het bestuur van de regio Madrid vindt dat de maatregelen van de centrumlinkse Spaanse regering veel te ver gaan en de economie schaden. De rechtse regioleider Isabel Diza Ayuso kondigde aan naar de rechter te stappen.

Tot er een vonnis is, voert Madrid de lockdown schoorvoetend uit. "We zijn geen rebellen", aldus Ayuso in het regionale parlement. Madrid is een van de zwaarst getroffen gebieden van Spanje met een snel stijgend aantal besmettingen. De bewegingsvrijheid en sociale contacten worden nu verder beperkt.

De Spaanse regering heeft ook met enkele andere regio's een conflict om de juiste aanpak van de coronacrisis, zoals Catalonië (met Barcelona) en Andalusië.

