President Trump verspreidt de meeste onzin over coronavirus

De Amerikaanse president Trump verspreidt de meeste onzin over het coronavirus.

Onderzoekers van de Cornell University (New York) zeggen dat hij verantwoordelijk is voor bijna 38 procent van alle verkeerde informatie over het longvirus en de coronapandemie in de Engelstalige wereld. Dat is zorgwekkend omdat er wel echte ernstige gevolgen voor de gezondheid zijn, aldus de wetenschappers.

Ze analyseerden ongeveer 38 miljoen Engelstalige berichten wereldwijd, gedrukt en online. Volgens de krant The New York Times gaat het om het eerste uitgebreide onderzoek naar desinformatie en samenzweringstheoriëen over corona in de media.

© ANP 2020