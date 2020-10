Egypte: Oproepen tot protest op vrijdag nemen toe

De actievoerders demonstreren sinds 20 september in de provincies Gizeh en Qena tegen president Abdel-Fattah al-Sisi en zijn "corrupte" regering.

De oproepen om deel te nemen aan de demonstratie 'Friday of Victory' tegen het regime op vrijdag zijn toegenomen nadat een jongeman werd doodgeschoten door veiligheidstroepen in het zuiden van Egypte.

Egyptische autoriteiten hebben donderdag een veiligheidswaarschuwing afgegeven om de aangekondigde protesten te onderdrukken.

De protesten begonnen na de oproep van de Egyptische zakenman Mohamed Ali. De 45-jarige zelf-verbannen ondernemer publiceert al wekenlang vrijwel dagelijks video's vanuit zijn onderduikadres in Spanje. In de vlogs beschuldigt de zakenman de Egyptische president en de militaire top van corruptie.



"Protesten op het Tahrirplein zullen de stem van boze Egyptenaren aan de wereld overbrengen, in tegenstelling tot protesten in dorpen en gehuchten in de steden", zei Ali in een video op zijn Facebook-account. De hashtag #FridayofVictoryforEgyptians wordt veel gebruikt in Egypte.

De video's zijn razend populair en hebben geleid tot een reeks hashtags op sociale netwerken, waaronder #FridayofVictoryforEgyptians, die de groeiende onvrede onder Egyptenaren weerspiegelen, met als hoogtepunt de protesten vorig weekend.

Al-Sisi kwam in juli 2013 aan de macht in Egypte nadat hij de eerste democratisch gekozen president van het land, Mohammad Morsi, had afgezet via een militaire staatsgreep.

