Zagora: Vermeende moordenaar van Naïma (5) werd opgespoord via GPS

De man die er van wordt verdacht de 5-jarige Naïma te hebben ontvoerd en vermoord is opgepakt nadat de gendarmerie zijn mobiele telefoon had getraceerd

Na de vermissing van Naïma had de koninklijke gendarmerie in Zagora al het vermoeden dat de verdwijning het werk kan zijn geweest van 'schatzoekers' die bekend staan ​​om de uitbuiting van kinderen bij het opgraven van schatten (El Kenz).

Des te meer omdat het slachtoffer de fysieke kenmerken had van een zogenaamd 'zoehri-kind' (geluksbrenger). Zoehri's zijn kinderen die vanwege bepaalde fysieke eigenschappen bijzonder in trek zijn bij charlatans, schatzoekers, sahirs en anderen die zich bezig houden met occulte rituelen.

De politie besloot daarop een aantal bekende fqih's op te roepen voor verhoor. De koninklijke gendarmerie ging over tot het traceren van de mobiele telefoon van de man nadat hij niet kwam opdagen voor verhoor, meldt dagblad Assabah donderdag. GPS-informatie van de mobiele telefoon van de man leidde de agenten uiteindelijk naar Agelmous in de regio Khenifra, waar de verdachte 24 uur later kon worden ingerekend.

Naïma werd 17 augustus als vermist opgegeven door haar vader nadat ze verdween in Tafergalt, in de gemeente Mezguita. Een herder vond zaterdag het stoffelijk overschot van Naima nabij Jbel Kissan en alarmeerde de autoriteiten.

Volgens voorlopige resultaten van het lopende onderzoek is Naïma ergens anders vermoord alvorens haar botten werden begraven op de top van de berg Jbel Kissan. De vader van Naima identificeerde zijn dochter aan de hand van haar kleren.

