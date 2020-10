President Trump heeft coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben het coronavirus.

Dat heeft Trump zelf bekendgemaakt op Twitter nadat eerder naar buiten kwam dat een belangrijke adviseur van hem het virus had opgelopen. De president en zijn vrouw zitten nu in quarantaine.

Trump en Melania testten donderdagavond (lokale tijd) positief op het virus. Waarschijnlijk hebben zij het opgelopen door nauw contact met adviseur Hope Hicks, die onder meer met Trump mee was naar het presidentiële debat in Cleveland. Het is niet bekend of Trump toen ook al besmet was.

De arts van het Witte Huis meldt dat Trump en Melania in het Witte Huis in quarantaine gaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen. Een campagnebijeenkomst in Florida is uitgesteld, vanwege de quarantaine.



Quarantaine

Op Twitter meldde Trump dat hij en zijn vrouw direct in quarantaine gaan en zich gaan laten behandelen. Hij zei niet of hij ziekteverschijnselen heeft. Melania schrijft op Twitter dat zij en haar man zich goed voelen. Ze heeft voorlopig al haar verplichtingen afgezegd.

De 74-jarige Trump valt vanwege zijn leeftijd in de risicogroep voor het coronavirus. In november vorig jaar, tijdens zijn jaarlijkse gezondheidscheck, was de president nog "in erg goede gezondheid", zei zijn dokter toen.

Het volgende debat van Trump is op 15 oktober. Vanwege de veertien dagen verplichte quarantaine in de Verenigde Staten, is het nog niet zeker of Trump dan weer in debat kan met uitdager Joe Biden.

