Vicepresident Pence eerste opvolger als Trump iets overkomt

De vicepresident van de Verenigde Staten Mike Pence is de eerste opvolger van president Donald Trump als hem iets overkomt.

Donderdagavond (lokale tijd) werd het coronavirus vastgesteld bij Trump, gezien zijn leeftijd en overgewicht valt hij in de risicocategorie. Trump liet op Twitter wel direct weten zich gezond te voelen en voorlopig blijft hij vanuit het Witte Huis nog steeds zijn werk doen.

Mocht Trump ernstig ziek worden door het virus, dan kan hij ervoor kiezen om zijn macht tijdelijk over te dragen aan Pence. Hij doet dat door een geschreven verklaring te overhandigen aan de president pro tempore van de Senaat en aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Dat zijn de Republikein Chuck Grassley en de Democraat Nancy Pelosi. Pence wordt dan geen president, maar waarnemend president.

Als de president zelf niet meer in staat is om de macht over te dragen, maar nog wel leeft, dan moeten de vicepresident en een meerderheid van de hoogste functionarissen van de ministeries in een geschreven verklaring aan Grassley en Pelosi duidelijk maken dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren. De vicepresident wordt dan waarnemend president.



President

In het geval dat Trump overlijdt, wordt Pence benoemd tot president van de Verenigde Staten.

Als Pence daarna ook iets overkomt, bijvoorbeeld doordat hij via Trump of adviseur Hope Hicks ook besmet is met het coronavirus, dan wordt hij opgevolgd door zijn vicepresident. Mocht die nog niet zijn aangesteld, dan is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden degene die het overneemt.



In dit geval is dat een van Trumps felste tegenstanders, Nancy Pelosi. Dit is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van de Verenigde Staten en de wettelijkheid van een Congreslid dat op die manier president wordt, wordt door veel juristen in de VS betwist.

De verkiezingen zijn over ongeveer een maand. Als Trump daar niet aan kan meedoen, dan moet de Republikeinse partij een nieuwe presidentskandidaat kiezen. Dat hoeft niet per se zijn running mate Pence te zijn. Die keuze hoeft niet weer via voorverkiezingen te gaan, de kiesmannen kunnen direct op een door de partij genomineerde kandidaat stemmen. De presidentsverkiezingen gaan dan gewoon door op 3 november.



