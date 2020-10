De Jonge: mondkapjesplicht kan altijd nog, als het nodig blijkt

algemeen 2 okt 11:43

Zorgminister Hugo de Jonge denkt dat het "een kwestie van even wennen " is voordat Nederland massaal het advies opvolgt om in openbare gelegenheden binnen een mondkapje te dragen.

"Als het nodig blijkt op enig moment, dan kan het altijd nog een verplichtender vormgeving krijgen, maar laten we het eerst eens op deze manier doen. ". Het kabinet verzette zich lang tegen het gebruik van mondkapjes in de strijd tegen het coronavirus. De maatregel zou schijnveiligheid bieden en de naleving van belangrijkere regels, met name de 1,5 meter afstand, in de weg kunnen staan. Tijdens een coronadebat deze week week kwam premier Mark Rutte, op aandringen van vrijwel de gehele Tweede Kamer, toch met een dringend advies om in de openbare binnenruimte mondkapjes te dragen. © ANP 2020