Macron wil opheldering van Turkije over 'Syrische jihadisten'

De Franse president Emmanuel Macron eist opheldering van Turkije over de vermeende aanwezigheid van jihadistische strijders uit Syrië in Azerbeidzjan.

"Een rode lijn is overtreden", zei de president na een EU-top in Brussel over de betrekkingen met Turkije én sancties tegen Wit-Rusland. Macron stelde donderdag al dat Ankara Syrische huurlingen naar de door Armenië en Azerbeidzjan betwiste enclave Nagorno-Karabach stuurt.

Uit informatie van inlichtingendiensten blijkt volgens Macron dat driehonderd Syrische strijders uit "jihadistische groepen" onlangs uit Aleppo in Syrië door de Turkse stad Gaziantep zijn getrokken op weg naar Azerbeidzjan.

"De Franse reactie zal zijn Turkije om uitleg te vragen", zei Macron, die toevoegde dat hij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan "in de komende dagen" gaat contacteren. "Ik dring er bij alle NAVO-partners op aan om het gedrag van een NAVO-lid onder ogen te zien."



Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had woensdag al gezegd dat Syrische en Libische "terroristische" strijders naar Nagorno-Karabach worden gestuurd. Armenië beschuldigt Turkije daar al langer van. De Turkse en Azerbeidzjaanse regering spreken het tegen.

Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten riepen de strijdende partijen in de regio donderdag in een gezamenlijke verklaring nog eens op de wapens direct neer te leggen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sprak eerder al zijn bezorgdheid uit over het geweld. Het decennia oude conflict laaide zondag opnieuw op en dreigt uit te monden in een oorlog tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken in de zuidelijke Kaukasus.

