Nog geen dringend mondkapjesadvies voor hoger onderwijs

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen geven nog geen dringend advies af over het dragen van mondkapjes in het hoger onderwijs.

Tot nu toe raden de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam het dragen van een kapje binnen de gebouwen wel aan.

De Hogeschool Rotterdam wil een mondkapjesplicht instellen en de Hogeschool van Amsterdam raadt mondkapjes dringend aan. Binnen het hoger onderwijs gold al dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden.

Volgens de VSNU is het universitaire onderwijs al een hele tijd heel netjes ingericht op afstand houden. Ook alle andere coronamaatregelen worden heel strikt nageleefd, terwijl er maar weinig fysiek onderwijs is. "Maar dertig procent van het academische vastgoed is in gebruik", aldus een woordvoerder van de vereniging.



Universiteiten hebben wel andere oplossingen gezocht. Zo geeft de Radboud Universiteit in Nijmegen college in een concertgebouw. De Universiteit Twente maakt gebruik van stadion de Grolsch Veste en in Tilburg zijn tenten gebouwd.

De Vereniging Hogescholen wacht af of de nadere toelichting op het mondkapjesbeleid van minister-president Mark Rutte vrijdagavond mogelijk tot andere inzichten leidt. De VSNU wacht tot het Outbreak Management Team (OMT) maandag advies heeft uitgebracht.



