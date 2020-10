Vliegtuig vertrekt maandag naar Lesbos om vluchtelingen te halen

De actiegroep 'We Gaan Ze Halen' wil maandag met een chartervlucht vanuit Rotterdam naar Lesbos vliegen om daar bijna 200 vluchtelingen op te halen.

Initiatiefnemer Remco Voorberg zegt dat maandagochtend een Boeiing 737 met 189 stoelen vanaf Rotterdam The Hague Airport naar vliegveld Mytilini vertrekt. De actiegroep wil daar 189 vluchtelingen uit Moria aan boord nemen en naar Nederland brengen.

Een woordvoerder van de luchthaven in Rotterdam bevestigde dat de chartervlucht om 09.00 uur gepland staat. De bedoeling is dat het vliegtuig twee dagen op Lesbos blijft staan. "We vliegen sowieso", zei Voorberg. "Los van de vraag of er toestemming wordt gegeven of mensen mogen instappen. Of dat gebeurt ligt aan de politiek."

De actiegroep heeft vrijdag nog een brief naar staatssecretaris Anky Broekers-Knol doen uitgaan met het dringende verzoek contact met de organisatie op te nemen. Voorberg hoopt dat Nederland toestemming geeft. Maar hij sluit niet uit dat het vliegtuig mét passagiers terugkeert als de Grieken toestemming geven om te vertrekken.



Bussen

We Gaan Ze Halen stuurde in 2018 bussen naar Athene met hetzelfde doel. Deze kwamen toen leeg terug.

Volgens de organisatie is er genoeg maatschappelijk draagvlak. Na de brand in kamp Moria beloofde het kabinet honderd vluchtelingen op te vangen. Die belofte viel bij oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties niet in goede aarde. Dit aantal wordt namelijk afgetrokken van de vluchtelingen die Nederland in 2021 opneemt.



We Gaan Ze Halen neemt nu het heft in eigen hand door een vliegtuig te sturen. Hierover informeerden zij op 24 september de Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Voorberg liet eerder weten zich zorgen te maken om de situatie op Lesbos, waar naast het nieuwe vervangende kamp voor Moria ook twee andere kampen zijn.

"Het nieuwe kamp heeft nauwelijks voorzieningen. De hel is herbouwd. Het gaat de mensen daar niet om onderdak en eten, maar om herplaatsing."

