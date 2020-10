Supermarkten twee keer per dag uur open voor kwetsbare groepen

Supermarkten zijn volgende week twee keer per dag een uur alleen open voor ouderen en mensen uit kwetsbare groepen.

Bijna alle supermarkten stellen een "ouderenuurtje" in tussen 07.00 en 08.00 uur 's morgens en kiezen daarnaast een ander uur uit dat bij de lokale situatie past. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL is niet blij met de plicht die het kabinet de winkels eerder deze week oplegde en noemt het een "overhaast en ondoordacht besluit. ".

Volgens het CBL werkten honderden supermarkten sinds het begin van de coronacrisis al met speciale openingstijden voor kwetsbare klanten. Ook is er op veel plekken extra service met bijvoorbeeld een lokale bezorgdienst, aldus het CBL. Maar er zijn ook supermarkten die er weer mee zijn gestopt, omdat er in hun buurt geen behoefte aan bleek te zijn. "Het kabinet heeft dit maatwerk genegeerd", aldus de brancheorganisatie.

Het CBL gaat het effect van de speciale openingsuren na een week evalueren met de winkels en vertegenwoordigers van ouderen en mensen uit kwetsbare groepen. Uit de hoek van de kwetsbare groepen is al kritiek geleverd op de "verplichte ouderenuurtjes", zegt het CBL. De brancheorganisatie wijst erop dat supermarkten de hele dag open zijn voor iedereen en dat ouderen niet verplicht zijn om tijdens de speciale uren te komen.



Uitkomst

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is blij met de speciale openingstijden. Volgens de organisatie zijn de uurtjes een uitkomst voor iedereen van alle leeftijden die nu wegens kwetsbaarheid niet naar de winkel durft.

Seniorenorganisatie ANBO onderschrijft de kritiek van het CBL en stelt dat het openingsuur in de ochtend voor veel ouderen nutteloos is, aangezien ze dan thuiszorg krijgen. ANBO vraagt zich ook af of mensen een legitimatiebewijs of een doktersverklaring mee moeten nemen om te bewijzen dat ze bij de doelgroep voor de speciale uren horen. Supermarkten kunnen volgens ANBO beter hun drukke en rustige tijden publiceren, zodat iedereen zelf kan beslissen wanneer er boodschappen worden gedaan.

