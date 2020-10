Tetouan: Omstanders voorkomen vluchtpoging pedofiel

De politie in M’diq heeft een potentiële pedofiel gearresteerd omdat hij naar verluidt had geprobeerd een 6-jarig meisje te lokken.

Het incident gebeurde woensdagmiddag in de wijk Hay Salam in M'diq nabij Tetouan, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN donderdag.

Omstander hebben ternauwernood kunnen voorkomen dat het meisje werd meegenomen en hebben de man weten vast te houden totdat de politie arriveerde.

De verdachte is een 27-jarige dakloze man. De politie heeft vrijwel direct een handlanger van de man opgepakt, eveneens een 27 jarige dakloze man.



De medeverdachte bleek het onderwerp te zijn van een aanhoudingsbevel in de oost-Marokkaanse stad Oujda, waar hij in het verleden een strafrechtelijke veroordeling heeft gekregen. Het is niet duidelijk waarvoor de man veroordeeld is geweest.

De arrestatie komt te midden van een opmerkelijke toename van gemelde gevallen van pedofilie en andere misdaden tegen kinderen in Marokko. Het onderwerp domineert de krantenkoppen sinds de tragische dood van Adnane Bouchouf, de 11-jarige jongen werd begin september in Tanger ontvoerd, verkracht en vermoord.



Door de massale media-aandacht staat het onderwerp op de politieke agenda. De Marokkaanse Minister van Mensenrechten Mustapha Ramid heeft plannen aangekondigd om de toename van misdaden tegen kinderen in Marokko aan te pakken.

De aankondiging van de minister kwam na het overlijden van Naima, een 5-jarig meisje dat dood werd aangetroffen in haar woonplaats Zagora, in het zuidoosten van Marokko. Het meisje werd 17 augustus als vermist opgegeven door haar vader.

