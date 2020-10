Nador: Politie arresteert kinderlokkende 'plastisch chirurg'

De man probeerde naar verluidt een 13-jarige jongen te lokken door hem een gratis neuscorrectie aan te bieden.

De politie in Zeghanghane in de noordoostelijke provincie Nador heeft donderdag een 32-jarige man opgepakt die zich voor zou hebben gedaan als plastisch chirurg om een kind te lokken, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN donderdag.

De moeder van de jongen diende een klacht in tegen de man en beschuldigde hem ervan zich op sociale netwerken voor te doen als arts.

De verdachte had naar verluidt de jongen overtuigd om een ​​reconstructieve operatie aan zijn neus te laten uitvoeren. Volgens de moeder was de man echter van plan haar zoon seksueel te misbruiken.



De politie heeft inmiddels bevestigd dat de man zich ten onrechte heeft voorgedaan als plastisch chirurg. De verdachte zit in politiehechtenis terwijl het politieonderzoek loopt.

De arrestatie komt te midden van een opmerkelijke toename van gemelde gevallen van pedofilie en andere misdaden tegen kinderen in Marokko. Het onderwerp domineert de krantenkoppen sinds de tragische dood van Adnane Bouchouf, de 11-jarige jongen werd begin september in Tanger ontvoerd, verkracht en vermoord.



De weken daarop werden andere zedendelicten extra belicht in de Marokkaanse media. In Marokko wordt geschokt en met veel afschuw gereageerd op de aanhoudingen. In het land wordt massaal opgeroepen tot zwaardere straffen voor misdaden tegen kinderen.

Via een petitie op Facebook eisten zo'n 640.000 mensen de doodstraf voor de moordenaar van Adnane. Marokko heeft de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd.

De rechtbank in Tanger heeft dinsdag de doodstraf opgelegd aan een echtpaar voor hun betrokkenheid bij de moord op een 7-jarig kind. De vader en stiefmoeder hadden hun kind in november 2019 gedood, in stukken gehakt, deels in de koelkast bewaard en deels achtergelaten op een stortplaats in Larache.

