Duizenden Israëli's protesteren tegen Netanyahu ondanks verbod

Netanyahu is aangeklaagd wegens fraude, kwade trouw en omkoping, maar ontkent schuld

Duizenden Israëli's hebben zaterdagavond op verschillende plaatsen in het land gedemonstreerd tegen de premier Benjamin Netanyahu en de controversiële wet die demonstraties beperkt als onderdeel van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De wet verbiedt het Israëli's om verder dan 1 kilometer van huis te demonstreren en is onderdeel van de tweede lockdown die op 18 september in Israël inging.

Ondanks die lockdown gingen de afgelopen week duizenden mensen de straat op om tegen Netanyahu te demonstreren. Het Israëlische parlement ging woensdag na urenlange debatten akkoord met de wet.



Critici menen dat de wet erop gericht is tegenstanders van premier Benjamin Netanyahu de mond te snoeren. Netanyahu is verwikkeld in een corruptieproces.

Hij is aangeklaagd wegens fraude, kwade trouw en omkoping, maar ontkent schuld. Hij ligt verder onder vuur wegens zijn aanpak van de coronacrisis.

