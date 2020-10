Peiling: twee derde steunt advies om mondkapje te dragen

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes.

In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond geeft 64 procent van de ondervraagden aan dat ze dat een goed idee vinden. 17 procent droeg al zo'n gezichtsbedekking voordat premier Mark Rutte het advies uitsprak.

Van de mensen die niets zien in het dragen van een mondkapje, zegt het overgrote deel dergelijke publieke ruimtes dan liever te vermijden. Van alle ondervraagden zegt 25 procent dat. Onder hen zijn opvallend veel kiezers van Forum voor Democratie en de PVV, terwijl GroenLinks-stemmers juist duidelijk ondervertegenwoordigd zijn.

Meer mensen zijn bang om besmet te raken met het coronavirus dan afgelopen zomer. In juli dacht 9 procent van de Nederlanders nog dat de kans om het virus op te lopen groot was, nu is dat percentage verdubbeld.

Nog altijd is de angst voor besmetting niet zo groot als vlak na het begin van de coronacrisis. In maart dacht 38 procent dat de kans om het virus te krijgen groot was, blijkt uit de peiling.

