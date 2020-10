Khenifra versoepelt maatregelen tegen coronavirus

De maatregelen tegen het longvirus COVID-19 worden met ingang van zondag 12.00 uur versoepeld

De provinciale autoriteiten hadden de versoepelingen vrijdag aangekondigd nadat de epidemiologische situatie in de regio is verbeterd.

Contactberoepen zoals kappers- en schoonheidssalons maar ook hammams mogen de werkzaamheden weer hervatten. Ook de populaire wekelijkse groente en fruit markt van M'rirt mag weer open.

Ook het reisverbod is opgeheven waardoor mensen weer vrij kunnen reizen van en naar Assaka, Al Fath en Raouda. Het verkeer tussen Khénifra en M'rirt blijft vooralsnog opgeschort en beperkt tot mensen met essentiële beroepen en mensen die in het bezit zijn van een verplaatsingsvergunning.



Wel wordt het openbaar vervoer tussen Khenifra en M'rirt en andere steden weer voortgezet.

De coronamaatregelen in Khenifra werden 24 september aangescherpt voor een periode van twee weken. De recente toename in het aantal coronabesmettingen in de regio was de oorzaak voor het invoeren van de vrijheidsbeperkende maatregelen.

