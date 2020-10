Chefchaouen: Man hangt zichzelf op in moskee

marokko 4 okt 16:38

Een 49-jarige man heeft zelfmoord gepleegd in een moskee in Bni Mansour in de regio Chefchaouen

Andere moskeegangers stuitten vrijdag op het levenloze lichaam van de man. Het slachtoffer was werkzaam bij een buurtsuper nabij de moskee en laat een vrouw en zes kinderen na. Voor zover bekend was de man gezond en toonde hij volgens omwonenden geen tekenen van psychische stoornissen, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. Het lichaam is overgebracht naar het regionaal ziekenhuis. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval. Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl © MAROKKO.NL 2020