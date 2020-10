Paniek in een woonwijk in Berkane nadat spelende kinderen vrijdag stuitten op twee explosieven.

De twee granaten werden aangetroffen in de wijk Al Takadum (Al Harsha) in Berkane. Omwonenden belden de politie. Aangrenzende woningen werden ontruimd terwijl de explosieven opruimingsdienst zich ontfermde over de twee handgranaten.

Het is vooralsnog niet duidelijk waar de twee explosieven vandaan komen. De politie onderzoekt de zaak.

