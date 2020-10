Marokko spreekt steun uit voor Azerbeidzjan in conflict met Armenië

Het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft steunbetuigingen gestuurd aan het adres van Azerbeidzjan na militaire botsingen met Armenië.

Azerbeidzjan is verwikkeld in felle gevechten met de strijdkrachten van Armenië in de omstreden regio Nagorno-Karabach. De Marokkaanse regering heeft opgeroepen tot terughoudendheid en de hoop uitgesproken dat het internationaal recht en de VN een vreedzame oplossing voor het conflict kunnen bieden.

"Marokko staat volledig achter de soevereiniteit en territoriale integriteit van Azerbeidzjan", citeerden Azebaijani-nieuwsbronnen de Marokkaanse boodschap aan Azerbeidzjan vrijdag.

Het Azerbeidzjaanse staatspersbureau meldde ook dat de Marokkaanse ambassadeur Adil Embarch vrijdag een ontmoeting had met de Azerbeidzjaanse minister van Buitenlandse Zaken Jeyhun Bayramov in de hoofdstad Bakoe.



De twee diplomaten prezen de verbeterde politieke banden tussen de twee landen en wezen op verschillende terreinen voor hernieuwde samenwerking. Ambassadeurs Embarch en Bayramov benadrukten kansen op "economische, humanitaire, toeristische, alternatieve en hernieuwbare energiegebieden."

Tijdens de bijeenkomst informeerde de minister van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan de ambassadeur van Marokko over de actuele situatie in de regio Nagorno-Karabach. Bayramov verwijt het "voortdurende agressiebeleid" van Armenië als oorzaak van de escalerende gevechten in de autonome Azerbeidzjaanse regio.



De topdiplomaat van Azerbeidzjan zei tegen Embarch dat zijn strijdkrachten slechts handelen uit "zelfverdediging" en zich enkel richten op de bescherming van lokale burgers.

In reactie daarop verklaarde ambassadeur Embarch dat Marokko de "rechtvaardige positie" van Azerbeidzjan in het conflict steunt, aldus het Azerbeidzjaanse staatspersbureau. Bayramov prees Marokko om zijn "eerlijke positie" in het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië.



De ambassadeur van Marokko heeft naam gemaakt in Azerbeidzjan, nadat hij in februari de prijs ontving voor "beste ambassadeur" voor zijn werk bij het ontwikkelen van de betrekkingen tussen de twee landen.

Armenië en Azerbeidzjan

De door Armenië gecontroleerde regio Nagorno-Karabach, met naar schatting 145.000 inwoners, maakt volgens internationaal recht deel uit van het islamitische Azerbeidzjan. Sinds vorige week zondag wordt daar weer gevochten.



De Azerbeidzjaanse regering in de hoofdstad Baku verloor de controle over het gebied in een oorlog na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Sinds 1994 is er een wapenstilstand van kracht in de regio die wordt bewoond door christelijke Karabach-Armeniërs.

De botsingen tussen Armenië en Azerbeidzjan, de zwaarste sinds 2016, hebben de bezorgdheid doen oplaaien over de stabiliteit in de zuidelijke Kaukasus. Het gebied is een belangrijke corridor voor pijpleidingen die olie en gas naar de wereldmarkten brengen.



Turkije

Turkije staat "met alle middelen en met heel zijn hart" aan de zijde van Azerbeidzjan, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder deze week. Erdogan heeft Armenië opgeroepen zich terug te trekken uit de betwiste regio Nagorno-Karabach.

Het Armeense parlement beschuldigde Azerbeidzjan evenwel van een "grootschalige militaire aanval" op het grondgebied van Nagorno-Karabach en zei dat de betrokkenheid van Turkije bij de crisis de regio zou kunnen destabiliseren.



Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten

Ook Parijs en Moskou hekelen de Turkse rol in het conflict. Emmanuel Macron en Vladimir Poetin hebben daar begin deze week een telefoongesprek over gevoerd. Beide leiders benadrukten de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren in de door Armenië en Azerbeidzjan betwiste enclave.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Armeense ambassadeur in Rusland hadden woensdag al gezegd dat Syrische en Libische "terroristische" strijders naar Nagorno-Karabach worden gestuurd. Armenië beschuldigt Turkije daar al langer van. De Turkse en Azerbeidzjaanse regering spreken het tegen.



Macron heeft opheldering geëist van Turkije over de vermeende aanwezigheid van jihadistische strijders uit Syrië in Azerbeidzjan. "Een rode lijn is overtreden", zei de president na een EU-top in Brussel over de betrekkingen met Turkije én sancties tegen Wit-Rusland.

De Verenigde Staten, Frankrijk en Rusland riepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen in de regio donderdag nog eens op de wapens direct neer te leggen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sprak eerder al zijn bezorgdheid uit over het geweld.

© MAROKKO.NL 2020